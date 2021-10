Heidi Klum in topless svela indizi sul suo costume di Halloween e... sfoggia un lato B da applauso

In topless e con una raccapricciante ferita aperta sulla colonna vertebrale Heidi Klum svela alcuni indizi horror del suo nuovo costume di Halloween, la festa che preferisce. Ogni anno, in questa occasione, è lei la regina indiscussa dei travestimenti più sorprendenti ed originali. E anche se il party annuale per festeggiare la macabra ricorrenza è stato annullato anche quest'anno per via della pandemia, la conduttrice ed ex top model, 48 anni, non si è persa d'animo e ha voluto mostrare ai follower sui social il dietro le quinte della sua trasformazione per Halloween 2021.



La conduttrice tedesca di Next TopModel ha dichiarato di non sentirsi a suo agio nell'organizzare feste mentre il virus infuria in tutto il paese e anche in tutto il mondo. Ma questa decisione non ha spento la sua creatività. E allora eccola in un video in cui si prepara e si fa truccare per il suo nuovo personaggio di Halloween, con un grande taglio lungo il lato del viso e un pollice mancante. "Non sembra disgustoso? Pollice in su", esclama nella clip. Mentre accanto agli scatti in topless scrive: "Non guardare mai indietro, il passato è un deserto di orrori".

E tra uno scatto horror e l'altro la bella e sexy presentatrice ha trovato anche il tempo per farsi una serie di selfie in lingerie, sfoggiando un lato b da applauso.