24 maggio 2021 14:21

Heidi Klum si trasforma in una gattina sexy per la finale di "Germany's Next Topmodel"

Per la finale di "Germany's Next Topmodel" Heidi Klum ha voluto stupire tutti. Prima sui social e poi in tv la super top model si è mostrata con un look sexy e sbarazzino. I capelli lunghi e mossi color rosa, le orecchie da gatta, e una gonnellina scozzese con tanto di autoreggenti. Insomma, una gattina sexy che ha fatto impazzire tutti.