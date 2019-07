Heather Parisi punge ancora la Cuccarini: "Il sovranismo... serve"

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è come se il programma "Nemica amatissima" non fosse finito mai. Peccato che l'aggettivo ormai si sia perso del tutto. La nuova occasione di scontro a distanza è stata l'annuncio ufficiale che la Cuccarini condurrà la prossima edizione de " La vita in diretta " su Raiuno. Il tweet della Parisi in proposito non si è fatto attendere: "Le dichiarazioni sovraniste di questi tempi aiutano. Molto".

La showgirl americana a dire il vero non ha attaccato frontalmente ma ha preferito giocare sul filo dell'ironia. Inserendosi infatti nelle polemiche social dei tanti che hanno voluto mettere in relazione il ritorno della Cuccarini alla guida di un programma Rai con un alcune sue dichiarazioni politiche non certo contrarie all'attuale maggioranza di governo, la Parisi ha finto di difenderla... per poi affondare. "Non scherziamo! - ha tiwttato -. Per avere la conduzione di un programma sulla tv pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto".



E la Cuccarini? Nessun di tipo di replica da parte sua. Ci hanno pensato semmai i suoi fan. Perché come era prevedibile, sotto al tweet della Parisi si è creata una lista di commenti divisi tra favorevoli e contrari.