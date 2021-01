Heather Parisi compie 61 anni, gli hater la definiscono "mamma nonna" e lei sbotta sui social

"Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia?". Heather Parisi sbotta su Instagram con un lungo post in cui risponde agli hater, che in occasione del suo 61esimo compleanno (il 27 gennaio), l'hanno definita sui social "una mamma-nonna", commentando una foto dei suoi due figli gemelli di 10 anni. "Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni...", scrive la showgirl.

Tutto è cominciato quando Heather Parisi ha pubblicato lo scatto dei suoi due bambini più piccoli (la showgirl ha altre due figlie, Rebecca Jewel, 26 anni, avuta dal primo marito, Giorgio Manenti, che vive in Italia, e Jacquelina Luna, 20 anni, figliA di Giovanni Di Giacomo, che vive in California, ndr), i gemelli Elizabeth e Dylan, sostenendo in un lungo post il diritto alla maternità per tutte le donne e descrivendo la gioia di essere diventata madre nuovamente a 50 anni (grazie alla fecondazione assistita, ndr): "Per me, allora, la nuova maternità a 50 anni era ancora tutta da scoprire. Loro, giorno dopo giorno, sono cresciuti ed eccoli qui ora, piccoli adulti...Io, giorno dopo giorno, sono ringiovanita, se non nel corpo certamente nella mente e nello spirito".

I detrattori non si sono fatti attendere e su Instagram qualcuno l'ha chiamata "mamma nonna". La showgirl ha risposto a tono, come è sua abitudine difendendo chI sceglie di diventare madre dopo i 50 anni e ironizzando sul concetto di "vecchiaia": "Dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono "nonna mamma", rimango senza parole. In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia? A tutti questi, io dico che è esattamente l’opposto", ha scritto Heather.

Che ha poi sottolineato come l'età non si debba definire solo dal punto di vista anagrafico: "Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima. E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie...".

Poi conclude: "E adesso mi prendo qualche giorno di assenza per festeggiare l’anniversario della ... mia vecchiaia...".



