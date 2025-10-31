Logo Tgcom24
"Happy days", venduto all'asta per quasi 90 mila dollari il giubbino di pelle di Fonzie

Il capo di abbagliamento cult faceva parte della collezione straordinaria che è appartenuta a Dr. Stewart Berkowitz, rinomato collezionista di cultura pop

31 Ott 2025 - 09:26
Il giubbino di pelle di Fonzie della famosa serie "Happy Days" è stato venduto all'asta per quasi 90 mila dollari. Il capo di abbagliamento cult faceva parte della collezione straordinaria che è appartenuta al defunto Dr. Stewart Berkowitz. Rinomato collezionista di cultura pop che in passato si era aggiudicato la giacca proprio dall'attore Henry Winkler, l'iconico Arthur "Fonzie" Fonzarelli.

L'asta

 Le due giacche indossate da Henry Winkler in "Happy Days" sono state vendute nell'ambito dell'asta The Stewart Berkowitz Television Treasures Hollywood/Entertainment Signature Auction di Heritage, che si è tenuta il 24 ottobre: una è stata venduta ​​una per 87.500 dollari, l'altra per 75 mila dollari.

Le giacche vendute negli anni

 Nel 2021 Henry Winkler, che il 30 ottobre ha compiuto 80 anni, ha messo all'asta una delle ultime giacche originali in pelle nera, che indossava nella sitcom. Parte del ricavato della vendita ha sostenuto l'organizzazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata da sua figlia, Zoe Winkler. Non solo. Uno dei chiodi di Fonzie era stato già donato nel 1981 alla Smithsonian Institution, un istituto di istruzione e ricerca con annesso un importante museo, amministrato e finanziato dal governo degli Stati Uniti. Un altro, il primo indossato da Winkler nella sitcom, sembra sia stato rubato dal guardaroba della Paramount.

