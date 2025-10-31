Nel 2021 Henry Winkler, che il 30 ottobre ha compiuto 80 anni, ha messo all'asta una delle ultime giacche originali in pelle nera, che indossava nella sitcom. Parte del ricavato della vendita ha sostenuto l'organizzazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata da sua figlia, Zoe Winkler. Non solo. Uno dei chiodi di Fonzie era stato già donato nel 1981 alla Smithsonian Institution, un istituto di istruzione e ricerca con annesso un importante museo, amministrato e finanziato dal governo degli Stati Uniti. Un altro, il primo indossato da Winkler nella sitcom, sembra sia stato rubato dal guardaroba della Paramount.