Henry Winkler sale in cattedra per una nuova generazione di attori e non esclude il ritorno di Fonzie

"Non siate di ostacolo a voi stessi", è stato il primo consiglio di Winkler. "E' sorprendente - continua - che sono a Hollywood da oltre 50 anni, quindi ho imparato un po' di cose. Non siate di ostacolo a voi stessi. Mi ci è voluto un po' per riuscirci, si lavora costantemente per raggiungere questo scopo ma quando ci riesce è come un nirvana (libertà, ndr)".