Henry Winkler sale in cattedra per una nuova generazione di attori e non esclude il ritorno di Fonzie

Sul palcoscenico del Televerse Festival di Los Angeles l'attore ha rivelato che non avrebbe problemi a fare un reboot della serie e a interpretare il famoso personaggio ma in versione pensionato
Prof di eccezione per un gruppo di giovani attori: per loro, sul palcoscenico del Televerse Festival di Los Angeles è salito a dare lezioni di recitazione Henry Winkler. Oltre 50 anni dopo la storica serie tv "Happy Day" (andato in onda dal 1974 al 1984), l'intramontabile Fonzie, divenuto un mito per il suo intercalare "Ehi!" esclamato alzando il pollice, non si è risparmiato nel dispensare perle di saggezza per coloro che intendono intraprendere la professione di attore.
"Non siate di ostacolo a voi stessi", è stato il primo consiglio di Winkler. "E' sorprendente - continua - che sono a Hollywood da oltre 50 anni, quindi ho imparato un po' di cose. Non siate di ostacolo a voi stessi. Mi ci è voluto un po' per riuscirci, si lavora costantemente per raggiungere questo scopo ma quando ci riesce è come un nirvana (libertà, ndr)".
Winkler, quasi 80 anni, non è solo prof nella vita, ma ha anche interpretato il ruolo nella serie tv "Barry" (2018-2023). Ha infatti indossato i panni di Gene Cousineau, un ex attore diventato insegnante di recitazione a Los Angeles. "Quando ero Barry - spiega - avevo 72 anni, quando ero Fonzie ne avevo 27. Sapevo cosa volevo a 27 anni ma sono dovuto arrivare a 72 per ottenerlo. Si lavora continuamente per praticare su se stessi, per uscire fuori dal guscio".
Riguardo a "Happy Days", ha sottolineato che aveva un legame particolare con Ron Howard (Richie Cunningham) e i due attori si capivano all'istante e non ha nascosto che non avrebbe problemi a fare un reboot della serie e a interpretare un Fonzie pensionato.
