Guendalina Tavassi: “Il mio parrucchiere ha avuto una relazione con Cristian Imparato”

“Cristian Imparato ha avuto una relazione con il mio parrucchiere”. A parlare, a “Pomeriggio Cinque”, è la ex concorrente del “Grande Fratello 11”, Guendalina Tavassi. La rivelazione, fatta su istigazione di Roger Garth, ha fatto scalpore, soprattutto non sembra aver convinto Barbara d’Urso, che subito chiede all'ex naufraga: “Ma Cristian non ha mai ammesso di essere omosessuale”.



“Proprio per quello non avrei voluto dirlo – prova a giustificarsi Guendalina – ma Roger sa sempre tutto di tutto”. La storia tra i due sarebbe comunque già finita: “Non stanno più insieme, ma so per certo che per un periodo si sono frequentati”. Ultima rivelazione: “Il mio parrucchiere dice che Cristian ha fatto anche le punturine alle labbra e lui le ha baciate”.