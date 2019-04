"Grande Fratello 16" apre i battenti: si svelano tutti i concorrenti e si attende il... "ciclone Lemme"

E' tutto pronto per aprire di nuovo la porta rossa che conduce alla Casa del Grande Fratello. Questa sera, in prima serata su Canale 5, prende il via la 16.ma edizione del reality condotta da Barbara d'Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti. Chi saranno i concorrenti che entreranno oltre a quelli già annunciati? E in più il "ciclone Lemme" è pronto ad abbattersi su Cinecittà...