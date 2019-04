"Grande Fratello 16", ecco chi sono i primi quattro aspiranti inquilini della Casa

Si chiamano Audrey, Angela, Erica e Daniele, hanno tutti meno di 30 anni e sono i primi quattro aspiranti concorrenti del “Grande Fratello 16” che Barbara d’Urso ha presentato in anteprima a “Pomeriggio Cinque”. Tre ragazze e un ragazzo pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia, lunedì 8 Aprile in prima serata su Canale 5, e a darsi battaglia per riuscire a conquistare i telespettatori. Per ora li attende il “Grande Ranch”, immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli, dove vivranno fino al giorno del kick off del reality, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro.