Rifiutata da un hotel per famiglie, Guendalina Tavassi: "Discriminata" | La replica dell'albergo: "Nessuna discriminazione"

Guendalina Tavassi a "Pomeriggio Cinque" è tornata a parlare dell'episodio che l'ha vista coinvolta di recente: l'influencer sarebbe stata respinta da un hotel per famiglie dopo una sua intervista a Le Iene in cui aveva dichiarato di fare l'amore quattro volte al giorno: "Sono stata bandita da un hotel per famiglie e da tutte le strutture family della loro catena dopo quell'intervista hanno ritirato il loro invito. Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un'email al Pr della struttura che mi ha risposto che: in seguito all'intervista al programma di Italia 1 il mio personaggio non collimava più con la struttura".

La replica dell'hotel Nel corso della trasmissione di Barbara d'Urso, è intervenuto Egon Raffaeli, pr della struttura ricettiva che ha avuto modo di spiegare il dietrofront sull'invito a Guendalina.

"Si tratta di una mera operazione commerciale - ha spiegato -, le cose non sono andate esattamente così, abbiamo declinato perché non c'erano più i presupposti per una collaborazione". Anche il legale di Raffaeli ha precisato: "Non c'è scandalo o problema, la questione è molto lineare, il rapporto è un rapporto di natura commerciale che non ha oggetto un soggiorno ma altro, le scelte fatte non hanno nulla di discriminatorio".