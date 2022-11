Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi: "Basta sparlare di mio fratello"

Guendalina Tavassi entra nella casa del "GF Vip" per difendere il fratello Edoardo. L'ex concorrente del "GF" si scontra duramente con Antonella Fiordelisi e l'accusa di parlare alle spalle del fratello. "Mio fratello è profondo ma a differenza tua è selettivo. C'è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po' di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua", provoca Guendalina che senza mezzi termini attacca Antonella chiamandola addirittura: "Tontonella".

"Non parlare di intelletto, stai dicendo solo baggianate. Io le cose le dico in faccia. Non sei educata, perché non mi fai parlare. Stai calma", si difende Antonella prima di rientrare nella Casa e sfogarsi direttamente con Edoardo. "Fate venire qua persone di basso livello. Sei anche un po' stupida. Che volgarità", dichiara Fiordelisi che poi discute con l'altro concorrente che difende a spada tratta sua sorella: "Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento", si irrigidisce Edoardo Tavassi.

Infine, Edoardo Donnamaria prova a difendere a sua volta la compagna: "Preferirei non commentare, ma si sono date della stupida a vicenda, è stata una scena brutta da vedere ma non è successo niente di grave".