Guendalina Tavassi contro l’ex marito: "Smettila di sfruttare i figli"

Guendalina Tavassi ha da poco ufficializzato la love story con Federico Perna, ma la fine del matrimonio con l'imprenditore Umberto D'Aponte non è un capitolo chiuso. A legarli ancora ci sono i due figli Chloe e Salvatore, finiti al centro di uno scontro social tra genitori. "Ora mi sono rotta le p*** di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima", attacca la Tavassi.

Un'accusa nemmeno tanto velata all'ex marito, come si evince dalla dichiarazione successiva: "Se uno deve fare il padre o il genitore, lo faccia senza scrivere stronz*** e piangere. Senza far finta di essere quello che poi veramente non si è".

La Tavassi si riferisce ad alcune esternazioni social di D'Aponte, che dopo la separazione si è trasferito e ha lasciato i due figli a vivere con Guendalina. Su Instagram aveva infatti condiviso, con le lacrime agli occhi, i messaggi inviati da Chloe in cui la bambina gli diceva di amarlo e che la sua vita era diventata scura senza di lui. Nonostante entrambi abbiano sempre condiviso la loro vita sui social, per Guendalina questa volta Umberto ha passato il segno: ex avvisato... mezzo salvato.

