Guenda Goria si gode le vacanze in amore e libertà dopo la paura

Dopo la grande paura per la salute di Guenda Goria , arriva finalmente un momento di pace. L'ex gieffina, figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria , sta infatti trascorrendo le vacanze in Sicilia. E con il compagno Mirko Gancitano dedica spensierate cartoline ai follower. In piena libertà, tanto che accenna un topless...

Un mese fa Guenda è stata infatti ricoverata in ospedale a Milano per una gravidanza extrauterina. "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto...", aveva spiegato la 33enne sui social.

A pochi giorni dalle dimissioni, però, la Goria è finita nuovamente in ospedale. E a raccontarlo è stata sempre lei sui social: "Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo, oggi a letto con un po' di dolori. Resto a riposo. Speriamo che non duri troppo".

Insomma, non è un periodo facile, ma stavolta Guenda è tornata sui social per raccontare le sue, meritate, vacanze.