Guenda Goria ricoverata in ospedale per una gravidanza extrauterina: operazione d'urgenza

Con una serie di storie su Instagram Guenda Goria ha informato i fan di quanto le è accaduto. La figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta ha infatti avuto una gravidanza extrauterina ed è stata ricoverata in ospedale. "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto... ha spiegato l'attrice, 33 anni, mostrando i video in ambulanza e presso la Clinica Mangiagalli di Milano, dove è stata portata dal 118.

Guenda Goria ricoverata in ospedale per una gravidanza extrauterina

"Ironizzo sulle mie condizioni", scrive nella didascalia di una foto che la ritrae sulla lettiga: "Vi mancava vedermi in ospedale, vero?". Poi le lacrime e la notizia: "Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto", ha spiegato piangendo Guenda informando che dovrà essere operata d'urgenza.

In attesa dell'intervento l'attrice ha poi raccontato che lei e il compagno, stavano cercando di diventare genitori, ma che non c'era stato nessun preavviso fino ad ora, perché aveva avuto il ciclo solo una settimana prima. Poi l'emorragia, lo svenimento e l'apprensione per quanto accaduto: "C'è il rischio che mi possano togliere una tuba cosa, che si somma a un quadro clinico non così felice", ha sottolineato spiegando: "Sono sotto controllo perché altre emorragie potrebbero creare danni alla mia salute".

subito accorsa in ospedale, così racconta ancora Guenda, non è stato permesso di entrare a causa delle regole del Covid, ma sul suo profilo Instagram la conduttrice ha postato un dolce messaggio per la figlia: "Forza principessa. Io sono sempre con te. E tornerai a volare". Lo stesso ha fatto il fidanzato scrivendo: "Vita mia. Andrà tutto bene. Lo sai... " e aggiungendo: "Più forti di tutto e di tutti".