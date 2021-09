Guenda Goria in ospedale per un intervento di endometriosi: "Parlarne può servire a molte donne"

"È arrivato il giorno del mio ricovero...", con un lungo post su Instagram e alcuni scatti dall'ospedale Guenda Goria annuncia ai suoi follower che sarà sottoposta ad un intervento di endometriosi, malattia di cui soffre da anni. "Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di endometriosi".



L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ne aveva già parlato qualche mese fa, proprio per cercare di mettere in luce anche sui social una malattia di cui si sa poco e che colpisce migliaia di donne provocando molta sofferenza.

Di recente anche Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin si è sottoposta alla medesima operazione e ne ha voluto parlare sui social per sensibilizzare l'opinione pubblica.

"È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile...", spiega l'attrice che aggiunge: "L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere?domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi!"