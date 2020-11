Guenda Goria incontra l'ex fidanzato Telemaco: "Sono ancora innamorato"

Domenica 29 novembre il famoso ascensore di "Live - Non è la d'Urso" è stato teatro dell'attesissimo incontro tra Guenda Goria e il suo ex fidanzato Telemaco, con il quale era arrivata la rottura dopo l'esperienza della ragazza nella casa del "Grande Fratello Vip".



L'incontro riserva a entrambi i segni di una storia d'amore ancora possibile e in merito al loro recente allontanamento, i due provano subito a fare chiarezza. "Ho rivisto i video della nostra storia e ho vissuto nuovamente la mia sofferenza nel non vederti e non ricevere un segnale da parte tua quando ne avevo bisogno", esordisce Guenda.



"Tu hai parlato di me in termini affettuosi, e di questo ti ringrazio, ma hai fatto cose un po' meno affettuose" - risponde a modo Telemaco, riferendosi alla complicità nata durante il reality tra la stessa Guenda e Massimiliano Morra - Però ti voglio chiedere scusa".



"Ma tu sei ancora innamorato di Guenda?", domanda poi la conduttrice Barbara d'Urso. Immediata la risposta: "Il cuore batte e sono innamorato, però vorrei chiarire alcune cose perché la rabbia non si può spegnere come un interruttore". Dichiarazioni e sguardi, insomma, che fanno ben sperare in un ritorno di fiamma tra i due.