"Grey's Anatomy" verso l'epilogo: la diciassettesima stagione potrebbe essere l'ultima

L'ultima stagione di "Grey's Anatomy" , la diciassettesima, potrebbe mettere la parola fine al medical drama. Ad allarmare i fan di una delle serie tv più viste di sempre sono state le parole di Krista Vernoff, storica sceneggiatrice delle avvinenti storii legati al Seattle Grace Mercy West Hospital, all'autorevole Hollywood Reporter : "Sto lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come finale della serie. Non è facile e non è proprio quello che vorrei fare"

Una dichiarazione che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Chiudere i battenti di una serie tra le più longeve e seguite della televisione non è una scelta facile. Ma almeno due elementi indicherebbero che le parole di Krista Vernoff anticipino davvero un imminente epilogo della serie tv. In primo luogo il contratto in scadenza, alla fine del 2021, della star di "Grey's Anatomy", ovvero Ellen Pompeo, la quale avrebbe chiesto un sostanzioso aumento di stipendio come condizione per proseguire con il suo ruolo, quello della dottoressa Meredith Grey. In secondo luogo c'è la pandemia che sta rendendo da un anno ormai sempre più difficili le riprese mettendo a serio rischio la produzione stessa del medical drama.

Nessun annuncio ufficiale per ora ma i fan aspettano con trepidazioni news da Shonda Rhimes, creatrice di questo vero e proprio fiore all'occhiello della serialità americana.



