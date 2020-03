Grazia Sepe: "Ho avuto una storia per 4 anni con Sarcina, quando stava con la Incorvaia"

"Sono stata insieme a Francesco Sarcina per 4 anni, ma non ero la sua amante, ero la sua donna". Grazia Sepe lo dice senza nascondersi, guardando dritto le telecamere di " Live non è la D'urso ". Ma dall'altra parte c'è l'ex moglie del cantante, Clizia Incorvaia , che ascolta e replica: "Non stai dando un bell'esempio". E subito dopo esplode la lite, con la ragazza che accusa l'influencer di essere una calcolatrice e un botta e risposta peperino...

"Non sono mai stata l’amante di Francesco - prosegue Grazia - noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna... sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta".

La replica di Clizia non si fa attendere: "Vi siete sposati? Avete fatto un secondo matrimonio nel frattempo? Che significa? Ma che stai dicendo? Ascoltami ragazza, ti dico una cosa: io ti ho già perdonato e sai perché? Perché tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia, quando tua figlia viene da te e ti chiede il bacio dell’eterno amore con il padre, con le lacrime agli occhi. Io ti ho perdonato perché non sei una madre e spero che tu non avrai un compagno di questo tipo che ti fa ciò che è stato fatto a me!".

La Sepe allora rincara la dose: "Per me sei solo una calcolatrice. Io al contrario di te non ho mai tradito nessuno. Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip. Dopo quattro anni ci siamo lasciati perché volevo di più e non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre...”.

