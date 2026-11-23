"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti di questa edizione
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Il ballerino spiega le difficoltà con la moglie sull'amicizia con Marina La Rosa: "Mi è dispiaciuto che abbia dubitato di lei"
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Nel corso della semifinale del "Grande Fratello Vip", Andreas Müller ha condiviso le frustrazioni vissute nell'ultima settimana dopo le dichiarazioni rilasciate dalla moglie Veronica Peparini intervistata a "Verissimo" e il successivo l'allontanamento dall'amica Marina La Rosa. "Avevo bisogno di fare un percorso del genere e di mettermi in discussione", dice il ballerino che tuttavia sgombra il campo da possibili crepe nel suo matrimonio: "Secondo me Veronica è tranquilla nei miei confronti ma ha le proprie fragilità, sono solo dispiaciuto che possa aver dubitato di Marina".
Poi squilla il telefono rosso in Casa: dall'altro lato della cornetta c'è la moglie Veronica. "Si è alzato un polverone enorme, mi spiace che sono uscite cose che sono state ingigantite, mi interessa solo che tu stia tranquillo. Sono travolta da una valanga di informazioni suoi social ma cerco di dare a tutto il giusto peso", afferma la coreografa che poi aggiunge: "Capisco le fragilità di tutti in casa, non ce l'ho con Marina. Ho provato gelosia ma questo non significa che ci sia di più. In alcuni momenti non ti ho riconosciuto ma penso che sia il programma così".
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