Poi squilla il telefono rosso in Casa: dall'altro lato della cornetta c'è la moglie Veronica. "Si è alzato un polverone enorme, mi spiace che sono uscite cose che sono state ingigantite, mi interessa solo che tu stia tranquillo. Sono travolta da una valanga di informazioni suoi social ma cerco di dare a tutto il giusto peso", afferma la coreografa che poi aggiunge: "Capisco le fragilità di tutti in casa, non ce l'ho con Marina. Ho provato gelosia ma questo non significa che ci sia di più. In alcuni momenti non ti ho riconosciuto ma penso che sia il programma così".