I temi della puntata - Ilary Blasi apre la semifinale del "Grande Fratello Vip" annunciando una doppia eliminazione: il pubblico deciderà il destino dei concorrenti rimasti nella Casa: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni. La proclamazione del quarto finalista accenderà una serata piena di emozioni e colpi di scena. Ultimi giorni di convivenza e nodi al pettine: stasera, le ultime nomination riveleranno, ancora una volta, alleanze e tensioni irrisolte. E ancora, Andreas Müller e Marina La Rosa: le parole di Veronica, la moglie di Andreas, hanno creato un po’ di tensione nel loro rapporto. Il chiarimento, le scuse, l’abbraccio… è tornato tutto come prima? Marina è intenzionata ad avere un nuovo confronto.