"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti di questa edizione
© Ufficio Stampa Mediaset
© Ufficio Stampa Mediaset
Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È la semifinale di “Gf Vip”: una puntata di grandi verdetti.
I temi della puntata - Ilary Blasi apre la semifinale del "Grande Fratello Vip" annunciando una doppia eliminazione: il pubblico deciderà il destino dei concorrenti rimasti nella Casa: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni. La proclamazione del quarto finalista accenderà una serata piena di emozioni e colpi di scena. Ultimi giorni di convivenza e nodi al pettine: stasera, le ultime nomination riveleranno, ancora una volta, alleanze e tensioni irrisolte. E ancora, Andreas Müller e Marina La Rosa: le parole di Veronica, la moglie di Andreas, hanno creato un po’ di tensione nel loro rapporto. Il chiarimento, le scuse, l’abbraccio… è tornato tutto come prima? Marina è intenzionata ad avere un nuovo confronto.
Il ritorno di Alessandra Mussolini in Casa - In una serata che si annuncia ricca di imprevisti, Alessandra Mussolini, già vincitrice della scorsa edizione, torna nella Casa con un sacco di pieno di doni, a partire da tre piume destinate alle tre finaliste: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. "Sono quaglie", ironizza Alessandra che poi regala il vischio natalizio a Roncaccia e Piera e un tiramisù di incoraggiamento a Varsi e Federica. "Datevi almeno un bacio a stampo", esorta tra le risate degli inquilini. Ma c'è un presente anche per Andreas, protagonista di performance mentre si lava i denti. "Balla con me, non puoi dire di no", dice Alessandra che poi trascina il danzatore sulle note di "Obsesion".
© Ufficio Stampa Mediaset
© Ufficio Stampa Mediaset