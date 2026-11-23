Momento di crisi per Andreas Muller nella Casa del "Grande Fratello Vip". A pochi ore dalla semifinale, il ballerino è tornato a riflettere sulle dichiarazioni della moglie Veronica Peparini riguardo al suo rapporto con Marina La Rosa. Durante la notte, Andreas si è confidato con Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, ammettendo di sentirsi in difficoltà per una situazione che non avrebbe mai immaginato di dover affrontare durante il reality.
Cosa pensa Andreas
"Non sono sereno. Alla sera mi prende male, penso, rifletto", ha confessato Andreas alle due concorrenti. Il ballerino è tornato su quanto accaduto durante la puntata del 16 novembre, quando è stato messo al corrente delle dichiarazioni della moglie: "È stata una situazione che non mi aspettavo, mi è arrivata proprio in faccia". A pesare sul suo stato d'animo è soprattutto l'impossibilità di chiarire direttamente con Veronica: "A me dispiace anche per lei, io sono abituato a difenderla, ad aiutarla, quindi figurati quanto mi sento impotente da qua". Andreas ha poi aggiunto: "Mi sento impotente verso di lei e colpevole verso Marina". E ha concluso: "Mi dispiace per Veronica, mi dispiace per Marina e basta".
Cosa è successo tra Veronica Peparini e Marina La Rosa
La vicenda era nata dopo un'intervista di Veronica Peparini a "Verissimo", durante la quale la coreografa aveva ammesso di essere gelosa del marito. Parlando di Marina La Rosa, aveva dichiarato: "È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". Durante la puntata del 16 novembre, Marina aveva cercato di rassicurare Veronica, spiegando che tra lei e Andreas era nata soltanto un'amicizia: "Bella, autentica, leale". La concorrente aveva inoltre sottolineato di conoscere la coppia da tempo e aveva aggiunto: "Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo".