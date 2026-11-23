"Non sono sereno. Alla sera mi prende male, penso, rifletto", ha confessato Andreas alle due concorrenti. Il ballerino è tornato su quanto accaduto durante la puntata del 16 novembre, quando è stato messo al corrente delle dichiarazioni della moglie: "È stata una situazione che non mi aspettavo, mi è arrivata proprio in faccia". A pesare sul suo stato d'animo è soprattutto l'impossibilità di chiarire direttamente con Veronica: "A me dispiace anche per lei, io sono abituato a difenderla, ad aiutarla, quindi figurati quanto mi sento impotente da qua". Andreas ha poi aggiunto: "Mi sento impotente verso di lei e colpevole verso Marina". E ha concluso: "Mi dispiace per Veronica, mi dispiace per Marina e basta".