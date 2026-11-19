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Nella casa del "Grande Fratello Vip" si comincia a parlare del dopo, ora che la finale è alle porte. E le domande più scomode arrivano a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, incalzati da Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi sul futuro della loro storia una volta spente le telecamere.
Il primo a rispondere è lui, che sceglie la prudenza. "Temo la distanza. Non penso sarà un problema nella relazione, ma una difficoltà", spiega, precisando di non sentirsi innamorato.
Piera va nella stessa direzione e mette le carte in tavola con la stessa franchezza, spiegando di non essere innamorata neppure lei. Quello che la preoccupa, più della lontananza fisica, è altro: "Mi preoccupa più il discorso distanza, perché le ragazze intorno ce le può avere ovunque". Poi aggiunge: "Sicuramente sarà strano che finisca questa convivenza, sarà strano ma cercheremo di gestirla". Nessuna certezza sul domani, quindi, ma la volontà di affrontarlo un passo alla volta.
A far salire la tensione è però una delle domande di Marina, che contesta al ragazzo di aver risposto in modo troppo vago su come gestirà l'ondata di popolarità dopo il programma. Roncaccia non la prende bene e si stizzisce: "Io ho detto sempre, dal primo giorno, non darò mai un'etichetta al nostro rapporto finché non sono fuori".
La sua posizione, spiega, nasce da una convinzione precisa. "Qua siamo tutti buoni a dire che siamo innamorati, perché è diverso, poi fuori è un'altra cosa e noi ci vogliamo proteggere", sostiene, rivendicando il diritto a non bruciare le tappe e a tenere la relazione al riparo da giudizi affrettati.