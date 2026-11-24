L'uscita di Piera Meloni lascia Alessandro Roncaccia in pezzi, e le telecamere lo raccontano senza filtri. Nella puntata di lunedì 23 novembre del "Grande Fratello Vip" si consuma la fine del percorso della ragazza, con cui il giovane aveva costruito un legame sentimentale intenso e tormentato.
Rimasto solo, Roncaccia non riesce a trattenere le lacrime. È in giardino che lo raggiungono Andreas Muller e Marina La Rosa, decisi a stargli accanto e a provare a consolarlo.
Il primo a parlargli è l'ex vincitore di "Amici", che prova a spostare lo sguardo su ciò che questa uscita può significare per lui. "Vedilo come un momento tuo, che può farti anche bene", gli dice, invitandolo a sfruttare questo tempo per sé, lontano dalla dinamica del gioco. E aggiunge una considerazione che restituisce dignità a quelle lacrime: "In questo momento, tu e lei siete più uniti che mai". La reazione che sta avendo, sostiene Andreas, è più che giusta.
Sulla stessa linea si muove Marina La Rosa, che si concentra proprio sul pianto. Il ragazzo non deve vergognarsene, gli dice, a maggior ragione adesso che Piera ha appena lasciato la Casa: lasciar uscire il dolore è la cosa più naturale del mondo.
E va anche oltre, estendendo il discorso ai giorni che verranno: "Se ti andrà di piangere anche domani, a freddo, è giusto comunque". Nessuna scadenza, nessuna fretta di rimettersi in piedi. Poi la chiusura, semplice e diretta: "Se la tua emozione è questa, va bene così".