Il primo a parlargli è l'ex vincitore di "Amici", che prova a spostare lo sguardo su ciò che questa uscita può significare per lui. "Vedilo come un momento tuo, che può farti anche bene", gli dice, invitandolo a sfruttare questo tempo per sé, lontano dalla dinamica del gioco. E aggiunge una considerazione che restituisce dignità a quelle lacrime: "In questo momento, tu e lei siete più uniti che mai". La reazione che sta avendo, sostiene Andreas, è più che giusta.