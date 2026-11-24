L'attesa è finita. Federica e Roncaccia vanno nella Nuvola per scoprire la decisione del pubblico. Dopo la consegna della busta ad Ilary, la parte della nuvola su cui sosta Federica si colora di oro, segno che è lei la più votata. "Grazie a tutti è un sogno", dice la concorrente che rientra in Casa con grida di giubilo. Poco dopo la conduttrice spiega a Roncaccia che "non è tutto finito" perchè c'è ancora un quinto posto disponibile per la finale. Un televoto, questa volta lungo una settimana, viene aperto tra gli ultimi due concorrenti rimasti: Roncaccia e Andreas.