La semifinale di "Grande Fratello Vip" intraprende un altro tornante tanto imprevisto quanto decisivo. Ilary Blasi manda in Mystery tutti gli inquilini rimasti dove saranno chiamati ad effettuare le ultime nomination palesi di questa edizione. I più votati saranno i candidati all'eliminazione immediata.
Nomination ed eliminazione flash
Marina, Piera, Andreas e Roncaccia nominano Federica accusandola, con varie sfumature, di giocarsi la carta del "vittimismo" per strategia. Federica nomina Piera mentre Giulia assegna il suo voto a Roncaccia. Infine Guendalina fa il nome di Piera. La più votata è dunque Federica. Spetta a lei trascinare un concorrente a sua scelta al televoto flash. Federica sceglie Piera. "Qui dentro non è stata una concorrente ma solo la fidanzata di Roncaccia", dice. La stessa carta viene concessa a Piera che sceglie di portare Andreas. Federica, Piera e Andreas si affrontano in una sfida all'ultimo voto che decreterà chi, tra loro, dovrà abbandonare per sempre la casa a pochi metri dalla finale.