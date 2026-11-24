Marina, Piera, Andreas e Roncaccia nominano Federica accusandola, con varie sfumature, di giocarsi la carta del "vittimismo" per strategia. Federica nomina Piera mentre Giulia assegna il suo voto a Roncaccia. Infine Guendalina fa il nome di Piera. La più votata è dunque Federica. Spetta a lei trascinare un concorrente a sua scelta al televoto flash. Federica sceglie Piera. "Qui dentro non è stata una concorrente ma solo la fidanzata di Roncaccia", dice. La stessa carta viene concessa a Piera che sceglie di portare Andreas. Federica, Piera e Andreas si affrontano in una sfida all'ultimo voto che decreterà chi, tra loro, dovrà abbandonare per sempre la casa a pochi metri dalla finale.