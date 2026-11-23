Per gli inquilini rimasti arriva il momento di effettuare le ultime nomination palesi di questa edizione di "Grande Fratello Vip". Al termine di una votazione carica di tensioni e accuse reciproche Federica, Piera e Andreas finiscono al televoto flash per l'eliminazione immediata. Il verdetto, comunicato direttamente ai diretti interessati in studio, salva per primo Andreas. In un crescendo di suspence, la parte dove è posizionata Piera si illumina di rosso, segno che il pubblico ha votato per la sua eliminazione immediata dalla Casa. Al televoto è Federica ad avere la meglio su Piera che deve così lasciare il gioco. "Mi dispiace non portare la vittoria a casa ma da questo Grande Fratello mi porto molto di più, mi porto Alessandro, gli amici e una consapevolezza diversa nella mia vita", sono state le sue prime parole a caldo.