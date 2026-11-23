"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti di questa edizione
© Ufficio Stampa Mediaset
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Alessandro Varsi e Piera Meloni sono i due eliminati della semifinale del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 23 novembre su Canale 5. La serata condotta da Ilary Blasi si chiude per entrambi con l'addio alla Casa: Varsi perde il primo televoto.
Il primo verdetto riguarda i tre concorrenti finiti in nomination nella puntata precedente: Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni. Piera viene dichiarata salva a inizio puntata, lasciando i due ragazzi in attesa di conoscere il proprio destino. A ciascun concorrente viene concessa la possibilità di apprendere l'esito in compagnia del coinquilino con il quale ha stretto maggiormente: Varsi sceglie di farsi accompagnare nella Nuvola da Roncaccia. Mentre Federica sceglie di andare in Mistery da sola. Il pubblico sceglie di salvare proprio lei: è quindi Varsi a dover salutare i compagni e interrompere la corsa ad un passo dalla finale. L'amico Roncaccia e gli altri inquilini entrati nella Nuvola lo circondano in un abbraccio, mentre Morello rientra, solitaria, in salotto.
Per gli inquilini rimasti arriva il momento di effettuare le ultime nomination palesi di questa edizione di "Grande Fratello Vip". Al termine di una votazione carica di tensioni e accuse reciproche Federica, Piera e Andreas finiscono al televoto flash per l'eliminazione immediata. Il verdetto, comunicato direttamente ai diretti interessati in studio, salva per primo Andreas. In un crescendo di suspence, la parte dove è posizionata Piera si illumina di rosso, segno che il pubblico ha votato per la sua eliminazione immediata dalla Casa. Al televoto è Federica ad avere la meglio su Piera che deve così lasciare il gioco. "Mi dispiace non portare la vittoria a casa ma da questo Grande Fratello mi porto molto di più, mi porto Alessandro, gli amici e una consapevolezza diversa nella mia vita", sono state le sue prime parole a caldo.
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