"Grande Fratello Vip", Lucia attacca Renato dopo il "tanga gate": "Vuoi fare il protagonista"

"Ma se la gente segue da casa, vuol dire che tutti dovevano darti ragione, e invece hanno dato ragione a me perché hanno seguito tutti - ha detto la gieffina infuriata - Mi hai mandato in Nomination, sei contento che ce l'hanno tutti con me, io non stavo giocando. Io non ho bisogno di andare a leccare tutti. Tu non tolleri Alessandra perché vuoi essere tu un protagonista, ma ti stai rendendo antipatico credimi, tu pensi di renderti protagonista come quello che ha gli attributi. Con me hai sbagliato".