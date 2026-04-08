"Grande Fratello Vip", Lucia attacca Renato dopo il "tanga gate": "Vuoi fare il protagonista"
La concorrente del reality a fine puntata si confronta con il gieffino: "Ti vuoi ereggere in questo ruolo dove vai contro tutti"
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Nel corso della settima puntata del "Grande Fratello Vip", si è parlato del conflitto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi nato dopo una notte di passione e del "tanga gate" messo in atto da Blu Barbara Prezia. A fine diretta Renato si è avvicinato a Lucia per un confronto che è diventato immediatamente uno scontro.
"Ma se la gente segue da casa, vuol dire che tutti dovevano darti ragione, e invece hanno dato ragione a me perché hanno seguito tutti - ha detto la gieffina infuriata - Mi hai mandato in Nomination, sei contento che ce l'hanno tutti con me, io non stavo giocando. Io non ho bisogno di andare a leccare tutti. Tu non tolleri Alessandra perché vuoi essere tu un protagonista, ma ti stai rendendo antipatico credimi, tu pensi di renderti protagonista come quello che ha gli attributi. Con me hai sbagliato".
"Ho iniziato anche io a giocare ma le schifezze non le faccio. Tu mi hai detto una bugia, lo sappiamo io e te" ha replicato Renato provando a giustificarsi. "Non ti ho detto nessuna bugia, io ti ho capito, tu ti vuoi ereggere in questo ruolo dove vai contro tutti. Ti ridono anche i baffi perché lo sai anche tu" ha concluso la gieffina.