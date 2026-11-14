"Grande Fratello Vip", le nomination del 13 novembre

La diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination, con quattro concorrenti che finiscono al televoto. Al termine di una serata che, tra sorprese e nuovi scontri, ha visto l'eliminazione definitiva di Giancarlo Danto e l'annuncio di Giulia Provvedi come terza finalista del reality, finiscono a rischio eliminazione Federica Morello, Alessandro Varsi, Andreas Müller e Megan Ria.
La scelta di Giulia Provvedi
Si comincia proprio da Giulia Provvedi, che dopo aver conquistato la finale al televoto flash è chiamata a decidere chi nominare tra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Federica Morello. La sua decisione ricade su quest'ultima, con la quale i rapporti si sono particolarmente raffreddati.
Le nomination palesi
In Mistery si consumano dunque le nomination palesi e i tre più votati sono Alessandro Varsi, Andreas Müller e Megan Ria. Le votazioni diventano tema di un acceso dibattito che divide la Casa, a partire da Federica e Megan. La prima rimprovera alla ballerina di aver tradito la fiducia di Giancarlo Danto e di averla accusata nel momento esatto in cui avrebbe invece avuto bisogno di un supporto. Megan prova a difendersi e in suo soccorso intervengono anche Alessandro Roncaccia e Piera Meloni.
La discussione, però, è destinata a proseguire anche dopo la puntata.