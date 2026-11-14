"Grande Fratello Vip", le nomination del 13 novembre

In Mistery si consumano dunque le nomination palesi e i tre più votati sono Alessandro Varsi, Andreas Müller e Megan Ria. Le votazioni diventano tema di un acceso dibattito che divide la Casa, a partire da Federica e Megan. La prima rimprovera alla ballerina di aver tradito la fiducia di Giancarlo Danto e di averla accusata nel momento esatto in cui avrebbe invece avuto bisogno di un supporto. Megan prova a difendersi e in suo soccorso intervengono anche Alessandro Roncaccia e Piera Meloni.

La discussione, però, è destinata a proseguire anche dopo la puntata.