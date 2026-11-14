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"Grande Fratello Vip", le nomination del 13 novembre

Al termine della diciottesima puntata del reality, quattro concorrenti finiscono al televoto

14 Nov 2026 - 01:35
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La diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination, con quattro concorrenti che finiscono al televoto. Al termine di una serata che, tra sorprese e nuovi scontri, ha visto l'eliminazione definitiva di Giancarlo Danto e l'annuncio di Giulia Provvedi come terza finalista del reality, finiscono a rischio eliminazione Federica MorelloAlessandro VarsiAndreas Müller e Megan Ria.

La scelta di Giulia Provvedi

 Si comincia proprio da Giulia Provvedi, che dopo aver conquistato la finale al televoto flash è chiamata a decidere chi nominare tra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Federica Morello. La sua decisione ricade su quest'ultima, con la quale i rapporti si sono particolarmente raffreddati.

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Le nomination palesi

 In Mistery si consumano dunque le nomination palesi e i tre più votati sono Alessandro VarsiAndreas Müller e Megan Ria. Le votazioni diventano tema di un acceso dibattito che divide la Casa, a partire da Federica e Megan. La prima rimprovera alla ballerina di aver tradito la fiducia di Giancarlo Danto e di averla accusata nel momento esatto in cui avrebbe invece avuto bisogno di un supporto. Megan prova a difendersi e in suo soccorso intervengono anche Alessandro Roncaccia e Piera Meloni.
La discussione, però, è destinata a proseguire anche dopo la puntata.

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