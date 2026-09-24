"Grande Fratello Vip", l'interesse di Giacomo e Danto per Megan Ria

Serata di confidenze al "Grande Fratello Vip" tra Giacomo Danto e Moreno Morello. L'influencer e personal trainer si apre con l'ex inviato di "Striscia la Notizia" e ammette un interesse per la ballerina Megan Ria, coinquilina nella casa.
Il ritratto che ne fa è tutto in positivo. "È veramente bellissima e anche un po' rara. Il suo rapporto tra bellezza e umiltà lo trovo incredibile", spiega il concorrente, che dice di apprezzare soprattutto la naturalezza della danzatrice. L'attrazione, però, convive con un affetto di tipo diverso: "Ora le voglio bene, a volte la sento come se fosse una sorellina, però è un tipo di ragazza che, forse in un altro contesto…".
A trattenerlo non c'è soltanto la situazione particolare del reality. Sulla stessa inquilina ha già messo gli occhi anche Giacomo Galliani, e il sentimento - dal punto di vista del ragazzo - non sembra ricambiato allo stesso modo. "Giacomo è cotto, mentre lei lo trova soltanto estremamente dolce", osserva Danto, riferendo all'amico che i gusti della ragazza vanno in tutt'altra direzione.
A sostegno della sua tesi, una confidenza raccolta direttamente dall'interessata. "Sai che mi ha detto? Che, se avesse avuto 15 anni di più, il suo tipo sarebbe stato Simone Annicchiarico", racconta il personal trainer, chiudendo il discorso con un dettaglio che ridimensiona le speranze di entrambi i pretendenti.