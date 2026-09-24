"Grande Fratello Vip", l'interesse di Giacomo e Danto per Megan Ria

Il ritratto che ne fa è tutto in positivo. "È veramente bellissima e anche un po' rara. Il suo rapporto tra bellezza e umiltà lo trovo incredibile", spiega il concorrente, che dice di apprezzare soprattutto la naturalezza della danzatrice. L'attrazione, però, convive con un affetto di tipo diverso: "Ora le voglio bene, a volte la sento come se fosse una sorellina, però è un tipo di ragazza che, forse in un altro contesto…".