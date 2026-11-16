"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della diciannovesima puntata

Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



"Grande Fratello Vip" accelera: stasera saranno due i concorrenti a dover abbandonare la corsa verso la finale. Il primo sarà indicato dal televoto già in corso, che vede protagonisti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. La seconda eliminazione, a sorpresa, arriverà da un televoto flash innescato da una serie di scelte decisive.