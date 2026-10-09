"Grande Fratello Vip", le anticipazioni dell'ottava puntata

Venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa le tensioni sono ormai esplose e i rapporti tra alcuni concorrenti sembrano impossibili da ricucire.