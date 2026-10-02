"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della sesta puntata

Venerdì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Nella Casa iniziano a emergere le prime antipatie e, quindi, i primi forti contrasti: da una parte Guendalina Tavassi contro Federica Morello, dall'altra Alex Belli e Marina La Rosa sempre più velenosi, dall'altra ancora Jonathan Kashanian accusato di non volersi schierare. Stasera Grande Fratello chiama tutti a un confronto.



Anche la prova di talento di nuoto sincronizzato accende gli animi: il ruolo da primadonna di Federica Morello non è stato accolto da tutti con entusiasmo. Tensioni e gelosie per uno show all'ultimo tuffo!