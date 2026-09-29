"Grande Fratello Vip", le nomination del 28 settembre

I quattro concorrenti finiscono al giudizio del pubblico al termine della puntata. Sarà il televoto a decidere chi proseguirà il percorso nella Casa.
Si chiude con le nomination il nuovo appuntamento del “Grande Fratello Vip”. Al termine delle votazioni dei concorrenti, sono quattro i gieffini finiti al televoto: Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione
Per i quattro concorrenti si apre quindi una nuova fase del gioco. Saranno infatti i telespettatori, attraverso il televoto, a stabilire chi riuscirà a salvarsi e chi invece rischierà di dover interrompere il proprio percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Il verdetto verrà comunicato nel corso del prossimo appuntamento in prima serata su Canale 5.