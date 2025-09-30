Logo Tgcom24
Dal "Grande Fratello"

"Grande Fratello", chi va in nomination nella prima puntata

Al termine della prima puntata del "Grande Fratello", ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

30 Set 2025 - 00:59
© Da video

© Da video

La prima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5, ha visto i primi 12 concorrenti entrare nella Casa. Il primo televoto stabilisce il concorrente preferito dal pubblico. I tre più votati ottengono l'immunità dalle prossime nomination. Nel corso della serata, il "Grande Fratello" introduce un pulsantone rosso, comunicando ai concorrenti che l'acqua calda era stata tolta. Per riportarla, uno di loro avrebbe dovuto premere il pulsante, rinunciando così a partecipare al televoto e quindi alla possibilità di conquistare l'immunità. A sacrificarsi è Giulio Carotenuto, che dichiara: "Era la cosa più giusta da fare".

Al televoto della prima puntata finiscono: Jonas Pepe, Francesco Rana, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio, Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (concorrente unico), Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto.

L'unico escluso dal televoto è quindi Giulio Carotenuto, che si è guadagnato la riconoscenza dei compagni.

