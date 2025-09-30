"Grande Fratello", chi va in nomination nella prima puntata

La prima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5, ha visto i primi 12 concorrenti entrare nella Casa. Il primo televoto stabilisce il concorrente preferito dal pubblico. I tre più votati ottengono l'immunità dalle prossime nomination. Nel corso della serata, il "Grande Fratello" introduce un pulsantone rosso, comunicando ai concorrenti che l'acqua calda era stata tolta. Per riportarla, uno di loro avrebbe dovuto premere il pulsante, rinunciando così a partecipare al televoto e quindi alla possibilità di conquistare l'immunità. A sacrificarsi è Giulio Carotenuto, che dichiara: "Era la cosa più giusta da fare".