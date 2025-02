"Grande Fratello", Stefania Orlando confessa: "Non aver avuto figli potrebbe essere un rimpianto"

Il conduttore ritiene che, nella sofferenza che Stefania ha mostrato dopo le critiche ricevute, ci sia un altro sotto testo: l'accusa di essere una madre di cui uno si vergognerebbe, avrebbe toccato un nervo scoperto. L'inquilina, 58 anni, infatti, non hai mai avuto figli. "Il fatto di non essere madre è stata una scelta un po' mia, un po' della vita. Non sono venuti figli, non mi sono neanche chiesta il perché non li ho cercati e, probabilmente, oggi potrebbe essere un rimpianto", confessa Stefania Orlando. E aggiunge: "Il fatto di essere stata indicata come una donna, una madre che non sarebbe un giusto esempio per i figli mi ha toccato particolarmente come donna e come mamma. Come donna perché ritengo che non ci sia una data di scadenza per quanto riguarda il fatto di divertirsi, di avere dei progetti e dei sogni. Come non mamma, invece, perché il fatto di non esserlo comunque non significa che io non mi senta una donna completa". "Una frase del genere, però, può risvegliare cose che io tengo sopite. Dovrebbe esserci un po' più di leggerezza e ironia", conclude la concorrente.