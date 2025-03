"Grande Fratello", la commovente lettera del fratello Andrea per Mariavittoria Minghetti

"Ciao Mimmi, prima di scrivere questa lettera ci ho pensato a lungo e poi, da un momento all'altro, ho sentito il forte bisogno di abbracciarti, anche solo con le parole, per dirti quanto ti voglio bene", scrive il fratello Andrea a Mariavittoria Minghetti. E prosegue: "Hai un carattere duro che, certe volte, è difficile da comprendere anche per me che sono tuo fratello. Allo stesso tempo, però, sei estremamente fragile e piena di insicurezze. Qualsiasi problema ti si presenta so che sei abbastanza forte per risolverlo e dietro hai sempre una famiglia che ti supporterà sempre". "Il nostro rapporto è sempre stato il classico rapporto di amore e litigi, ma una cosa è sempre stata chiara: il bene che ci unisce. Quando eravamo piccoli sei stata la sorella maggiore che dimostrava poco a parole, ma molto con i fatti, soprattutto in termini di protezione. Oggi non sei più una bambina, ma una donna, probabilmente una delle più coraggiose che conosca. In pochi sanno chi sei veramente, i sacrifici che hai fatto, la tua professionalità e la tua perseveranza sui libri.", aggiunge Andrea. "Da quando sei entrata nella Casa del "Grande Fratello", io, mamma, papà e tutti quanti siamo sempre incollati alla tv. Da fratello, la versioe di Mariavittoria che mi piace di più è quella felice: ridi, scherza, strilla e soprattutto divertiti, senza badare al parere di persone che non sanno chi sei veramente. Ti meriti tante cose belle e ti mando un grandissimo abbraccio, sperando che con queste parole tu capisca quanto bene ti voglio e ti vogliamo tutti quanti", conclude il ragazzo.