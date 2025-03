"Grande Fratello", Shaila Gatta attacca Stefania Orlando: "Sei cattiva"

I litigi tra Shaila Gatta e Stefania Orlando sono sempre più frequenti all'interno della Casa del "Grande Fratello" e non c'è modo di spegnere le scintille tra di loro. Il conduttore Alfonso Signorini invita così le due inquiline ad andare nella Mystery Room per confrontarsi, ma la situazione non migliora e volano stracci. "Tu ce l'hai con me perché io ho smascherato il tuo ex fidanzato perché crea delle dinamiche finte per poter fare hype. Apprezzo comunque che tu ti sia data della falsa, a me non interessa delle tue opinioni", tuona Stefania. E aggiunge: "Se si fa il "Grande Fratello" il pubblico ha diritto ad avere la verità: io indico e condanno chi prende in giro il pubblico". "ma cosa ne sai tu?", replica Shaila.