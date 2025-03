"Grande Fratello", Chiara Cainelli parla della depressione e riabbraccia il fratello gemello Stefano

È un passato complessivamente felice, ma con diversi momenti di difficoltà quello di Chiara Cainelli. E, senza filtri, l'inquilina decide comunque di aprirsi e di raccontarlo al pubblico."Io nasco a Trento, ma non da sola, nasco con mio fratello Stefano: il mio gemello. Eravamo sempre assieme a giocare, ho avuto un'infanzia da invidia. Ero una bambina spensierata e felice, poi verso i 9 anni qualcosa è cambiato", spiega Chiara. E prosegue: "In classe c'è stato un episodio di razzismo: una professoressa aveva fatto una battuta sugli stranieri riferita a mio fratello e mia mamma si è sentita in colpa perché magari, a causa sua, non ci vedevano italiani al 100%". Da quel momento la spensieratezza della ragazza diminuisce e comincia un periodo di difficoltà, culminato con la separazione dei due genitori. "Io e mio fratello ci separiamo: io sto con la mamma e lui va con il papà. Io ero felice perché non li vedevo più litigare", spiega l'inquilina. E aggiunge: "Non volevo pesare sui miei genitori e volevo trovare un modo per sostenermi da sola perché sapevo che, anche solo pagare un panino, per loro era un problema. A 18 anni così vado a convivere per poter evadere". La convivenza non funziona e per Chiara comincia un periodo di forte depressione: "Volevo sparire, volevo non esistere. Però poi mi sono ripresa tutto: il rapporto con mia mamma e con mio fratello".