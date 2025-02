"Grande Fratello", Maria Teresa Ruta e la storica intervista con Maradona: "Uno dei calciatori più generosi"

Oltre alla sua carriera professionale, Maria Teresa Ruta racconta diversi aspetti della sua vita privata e si sofferma in particolare sul matrimonio con l'ex marito Amedeo Goria, padre dei suoi figli Guenda e Gian Amedeo. Successivamente, mentre la donna sta spiegando quanto abbia sofferto per via di un aborto avuto prima di restare incinta della sua primogenita, è proprio Guenda Goria a entrare all'improvviso nella stanza. La ragazza le dedica parole di affetto e stima: "Noi ci capiamo anche senza parlare. Mi sono emozionata tantissimo ad ascoltare le tue parole piene d'amore". "Oggi che sono diventata mamma lo sai quanto ho bisogno di te - prosegue Guenda-. Quando sono stanca o nervosa basta una tua parola e tutto va a posto. Apprezzo moltissimo che tu sia tornata qui, al Grande Fratello, anche superando molti dispiaceri che avevi avuto, dimostrando a tutti che c'è sempre una seconda possibilità. Sei una mamma straordinaria. Come hai detto prima, ora anche noi figli cominciamo ad amarti, a guardarti, come tu hai sempre voluto. In passato non sono riuscita a comprenderti, oggi ti comprendo di più".