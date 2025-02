"Grande Fratello", Tommaso Franchi rivela un terribile momento vissuto dalla mamma

Il passato di Tommaso Franchi non è stato semplicissimo ed è stato segnato soprattutto da un episodio che ha visto coinvolta la madre. "Nel 2013 mia mamma è stata morsa e aggredita da un gruppo di cani e ci ha messo molto tempo per riprendersi. Erano i cani del vicino che erano stati adottati e avevano avuto dei rapporti con altri animali che facevano combattimenti", spiega il concorrente del "Grande Fratello". E aggiunge: "Oltre al trauma fisico, ci ha messo tanto a riprendersi anche a livello mentale. Purtroppo aveva perso anche il lavoro e si nascondeva in bagno per piangere. Mi sentivo in difficoltà perché non sapevo come aiutarla e mi faceva male vederla così". Poco dopo questo episodio complesso, i due si allontanano un po'. "Io iniziavo la mia adolescenza e non ci parlavamo, c'era uno scontro costante. Poi ci siamo ritrovati e da lì è ripartito l'amore tra madre e figlio. Mi ha insegnato ad amare", racconta Tommaso.