"Grande Fratello", la mamma incontra Mariavittoria Minghetti e chiarisce il loro rapporto: "Sei la luce della mia vita"

La mamma di Mariavittoria, dopo aver ascoltato le confessioni fatte da sua figlia riguardo al loro rapporto conflittuale, è pronta a mettersi in gioco e a chiarire ogni dubbio. "Ti chiami Vittoria perché sei stata la mia vittoria nel momento in cui ti hanno messa in braccio e ti ho amata più di ogni altra cosa", spiega commossa Mariateresa mentre si avvicina alla figlia nella stanza Superled. E aggiunge: "Certe volte sono stata bacchettona, ma io sono qui per te. Sei la stella della mia vita, qualsiasi cosa al mondo non è importante come te". Appena terminato il freeze, Mariavittoria si getta in lacrime tra le braccia della madre e urla: "Non ci credo". Le due sembrano finalmente lasciarsi alle spalle le incomprensioni e si abbandonano in un lungo abbraccio.