"Grande Fratello", Ilaria Galassi dall'aneurisma alla rinascita: "Ho avuto una seconda possibilità"

Attimi di grande emozione per Ilaria Galassi, che durante la seconda puntata del "Grande Fratello" ha avuto modo di ripercorrere l'amicizia ormai pluridecennale con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ma anche di soffermarsi su un momento particolarmente difficile e cruciale della sua vita. "Ho avuto un aneurisma cerebrale congenito - aveva raccontato la showgirl in confessionale - Sono svenuta, poi mi sono ripresa. C'era qualcosa che non andava e il 24 dicembre 2000 sono stata operata per 10 ore".

Alla ricostruzione di Ilaria, fanno eco i toccanti ricordi di Eleonora e Pamela, rimaste sempre al suo fianco e particolarmente emozionate nel ripercorrere quei tragici momenti.