"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta uniti nelle fragilità: "L'ho capita subito"

"Penso che alla fine siamo tutti persone, siamo abituati a vedere i personaggi pubblici come dei supereroi e invece siamo tutti estremamente fragili - esordisce la ventottenne, soffermandosi poi sui contrasti del suo carattere - Io spesso lo nascondo perché mi spiace far star male le persone a cui voglio bene e che quando sono lontana si preoccupano, perciò metto questo scudo. Il problema è che poi non mi rimane nessuno con cui sfogarmi e mi spavento. Anche perché le emozioni spaventano quando non le conosci e non le accetti subito".