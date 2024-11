"Grande Fratello", Tommaso riabbraccia il papà: "Mi manchi"

Mentre stava parlando con Alfonso Signorini del suo rapporto con Mariavittoria, Tommaso viene interrotto dalle note del sassofono del padre: "È quello del mio babbo" dice il ragazzo, che si fionda in Superled. Come aveva pronosticato, infatti, ad aspettarlo con tanto di sax è proprio il padre: "Sei bellissimo, mi manchi" esclama il padre, stringendolo in un abbraccio. Giacomo Franchi si dice orgoglioso del percorso del figlio nel programma e della maniera in cui si sta godendo al meglio ogni sua emozione. E gli regala qaualche consiglio: "Vivi e divertiti. Ama e metticela tutta. Pensa con la tua testa e con il tuo cuore".