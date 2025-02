"Grande Fratello", Maxime riabbraccia il padre e si commuove: "A scuola ero deriso per l'obesità"

Quindi, il padre di Maxime ha fatto il suo ingresso in salone, rivolgendo diversi baci al figlio: "Sono contento di te. Nel mese che sei stato qua dentro ti ho riconosciuto come nella tua vita fuori e sei stato sempre pacato, integerrimo, altruista e molto sportivo. Ti volevo così nella vita e vedo che ci sono riuscito".



Quindi, Luwa ha proseguito: "Le cose che ha dichiarato lui le ha interpretate come figlio, ma io ho agito come genitore e non capiva ciò che ho fatto. Aspettavo che diventasse grande per parlare con lui, ma la carriera lo ha allontanato da me e non abbiamo avuto tempo per affrontare questo discorso".



Parole ascoltate con emozione e trasporto da Maxime, che si è poi lasciato andare a un caloroso abbraccio con il genitore.