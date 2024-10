"Grande Fratello", il risentimento di Helena Prestes verso Lorenzo Spolverato

"Alle volte non lo fa con cattiveria" dice Javier, giustificando l'amico. Helena non si convince, trova comunque Lorenzo troppo arrogante. La modella non l'ha mai sminuito, mentre lui, in più occasioni, le ha mancato di rispetto. Anche negli ultimi giorni, quando il ragazzo ha evitato il confronto voltandole le spalle, la giovane si è sentita offesa. Javier chiede che tipo di rapporto avrà con Lorenzo da oggi in poi, ma Helena crede che non ci sarà nessun rapporto, dal momento che non riescono a comunicare.