Il pallavolista, allora, la invita a non pensare solamente ai suoi bisogni e ai suoi desideri ma di considerare il fatto che sia lui, adesso, a non voler più proseguire. Riportando l'attenzione sui fatti accaduti in puntata, la ballerina afferma di essere stata ferita da una frase di Javier. Non è vero che si sta arrampicando sugli specchi, alle volte può capitare di essere attratti fisicamente da una persona. "Io voglio ripartire da me", prosegue la giovane, spiegando di voler vivere gli inquilini in maniera distaccata ma senza mettersi dei freni. Anche su di loro rimane possibilista: se, proseguendo con la conoscenza, scatterà la scintilla, ben venga. In fondo la vita è imprevedibile. Ma Javier sembra poco propenso a immaginarsi ancora accanto a Shaila. "Io non mi ci vedo più con te" afferma. Inizialmente, la ragazza gli piaceva tanto, per questo si è sempre comportato in maniera cauta. Oggi, però, dopo ciò che ha sentito, non prova più lo stesso attaccamento emotivo nei suoi confronti. La ballerina lo ascolta assertiva. Non le resta che accettare la decisione del pallavolista. Per il momento, sembra impossibile che tra di loro sbocci l'amore. Proseguiranno il loro percorso da soli.