"Grande Fratello", stasera la finale: ecco chi si gioca la vittoria

Il modello Lorenzo (l'unico uomo rimasto in gara), dopo tanti alti e bassi, troverà ad attenderlo fuori dalla Casa la ballerina (ex di Amici ed ex velina) Shaila Gatta che è stata eliminata a sorpresa nella semifinale. L'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, che nel reality ha confessato di essere bisessuale, è la favorita. La modella brasiliana Helena Prestes, che dopo essere uscita dalla Casa è stata ripescata durante un televoto speciale, si è innamorata di Javier. La cantante Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, ha resistito fino alla fine tra mille polemiche. Chiara è entrata in corso e nella Casa ha trovato l'amore: Alfonso, ex protagonista di "Temptation Island". La dottoressa Mariavittoria, invece, ha ceduto al fascino dell'idraulico toscano Tommaso.