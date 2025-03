Al "Grande Fratello" le lacrime di Helena prima della finalissima

Manca pochissimo alla finale di "Grande Fratello" lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5. I concorrenti sono stanchi e carichi di emozioni. Nonostante siano rimasti in pochi, alcune tensioni non sembrano stemperarsi. Helena ha un crollo e in Giardino, in compagnia di Jessica e Mariavittoria, scoppia in lacrime.