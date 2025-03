"Grande Fratello", scambio di battute piccate tra Helena e Chiara

Terminato lo scambio di battute, Chiara va in camera per sfogarsi con Zeudi. Dopo averle raccontato l'accaduto, la ragazza si lascia andare a critiche e commenti. Ribadisce di non aver voluto provocare Helena, piuttosto la sua volontà era quella di includerla nel discorso. Per quanto si sforzi, Chiara non riesce a farsi scivolare le parole che le dicono, le sembra che venga sempre descritta come una cattiva persona.

Lorenzo si avvicina a loro e prova a far sbollire Chiara, ma l'inquilina si sente troppo nervosa per lasciar correre. Helena, a suo dire, avrebbe potuto rispondere con maggior pacatezza. "Lei non si è mai tranquillizzata in questa Casa" commenta. Zeudi le dà ragione e accusa Helena di avere un'indole da giocatrice, sempre focalizzata a creare dinamiche. Le due amiche passano a dire che Helena è ancora affascinata da Lorenzo, hanno entrambe notato che la ragazza si compiace per ogni battuta che il ragazzo le fa. Concludendo, Chiara mostra tutto il suo stupore: non pensava che una domanda così innocua potesse far scaturire tutto ciò. La convivenza sembra ancora generare delle incomprensioni che, a questo punto, appaiono impossibili da chiarire.